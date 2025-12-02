Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 2 December 2025: आवश्यक लक्ष्य साधेंगे, संसाधनों को जुटाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति में सहायक है. आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सादगी से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. उंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी जडों से जुड़े रहते हैं. संघर्ष को बनाए रखते हैं. आज इन्हें गति तेज बनाए रखना है. करियर व्यापार में सूझबूझ रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. आपसी भरोसा बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. संसाधनों को जुटाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- समकक्ष सहायक होंगे. अपनों से मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मेलजोल व भेंटवार्ता के अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रता को बल मिलेगा. रिश्तेदारी प्रगाढ़ होगी. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यकलाप में बेहतर बनेंगे. ऊर्जावान रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधारेंगे. भव्यता बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गेहुंआ

एलर्ट्स- भावुक न हों. दबाव में न आएं. नियंत्रण बढ़ाएं. स्पष्ट रहें.

