Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 2 December 2025: करियर व्यापार में मदद मिलेगी, श्रमशील और संतुलित रहेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 2 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन निजी कार्यों को बेहतर दशा दिशा देने में सहयोगी है. व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. अवसरांं का लाभ उठाएंगे. संवाद चर्चा में सजग रहेंगे. कामकाजी मामलों में जल्दबाजी न करें. सहजता से कार्य करते रहें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सुलझे हुए और सामंजस्यवादी होते हैं. व्रत संकल्प बनाए रखने में सहज होते हैं. बहकावे में कम आते हैं. आज इन्हें तैयारी पर जोर देना है. निजता व गरिमा बढ़ाए रखना है. अपनों के समक्ष जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. वरिष्ठों और मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण विषयों में मिलीजुली स्थिति रह सकती है. पेशेवर सहयोग बनाए रहेंगे. क्षमता प्रदर्शन साधारण रहेगा. लाभ प्रभाव में सहज रहेंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन पाने के प्रयास बढ़ाएं. लक्ष्य पाने में सफल होंगे. करियर व्यापार में मदद मिलेगी. श्रमशील और संतुलित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ सहकार बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. घर परिवार में सुख बना रहेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से स्नेह बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण रहेगा. वरिष्ठ प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- जोखिम न उठाएं. संतुलन रखें. प्रलोभन में न आएं.

