Aaj ka Love Rashifal 7 August 2025: धनु राशि वालों को इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष- भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे.

वृष- प्रेम एवं स्नेह से संबंधित भावनात्मक मामलों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से असहज अनुभव कर सकते हैं. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. स्वार्थी की संगति का त्याग करें. परिजनों की सलाह मानें. गरिमा गोपनीयता रखें.

मिथुन- घर में उमंग उत्साह का माहौल होगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. अन्य का आदर सम्मान रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मित्र घनिष्ठ होंगे.

कर्क- अन्य की खुशी बढ़ाने के प्रयास में स्वाभिमान से समझौता न करें. भावनात्मक दबाव में न आएं. प्रेम स्नेह में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें.

Advertisement

सिंह- प्रिय संग स्मरणीय पल बिताएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. आपसी भरोसा बढे़गा.

कन्या- प्रेम स्नेह के मामलों में पहल करने से बचेंगे. रिश्तों सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह सकते हैं. अन्य की भावनाओं को आहत न होने दें. रिश्तों में सामंजस्यता रखें. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. करीबी वातावरण में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं.

तुला- घर में खुशी साझा करने के अवसर बने रहेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी.

वृश्चिक- सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. आसपास में शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच बने रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. पारिवारिक व्यक्ति आगमन होगा. बड़ा सोचेंगे.

धनु- वादा वचन निभाएंगे. भावनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी.

Advertisement

मकर- भावनात्मक संबंधों में असहज स्थिति निर्मित हो सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. चर्चा में धैर्य रखेंगे.

कुंभ- प्रेम के मामलों में मित्रों को साथ सहयोग मिलेगा. निजी संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. उत्साह से बात रखेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे.

मीन- परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. मन की बात रख पाएंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. करीबियों संग शुभता साझा करेंगे. प्रेम में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----