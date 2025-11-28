scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 28 November 2025: धनु राशि वालों के प्रियजनों से मिलने के अवसर बनेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 28 November 2025 (लव राशिफल): भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के मन के संबंधों में सहजता बनी रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रहेंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह बढ़ा रहेगा. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाना चाहिए. भावनात्मक चर्चाएं सफल होंगी. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों में भावनात्मक संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण व मनोरंजन पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले मूल्यवान वस्तुओं के संरक्षण पर ध्यान देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
शुक्रवार के दिन वृषभ राशि वालों का कार्य-व्यापार रहेगा बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा लकी नंबर? जानें राशिफल 
वृषभ राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, जानें अन्य राशियों का हाल 
वृश्चिक राशि वाले विनम्रता और बड़प्पन से बढ़ेंगे आगे, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करीबी जनों से संवाद में स्पष्टता रखनी चाहिए. वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलों में उतावली से बचें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में साथी की बातों को सम्मान दें.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य बढ़ाए रखना चाहिए. प्रेम स्नेह के मामलों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनों से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. घर में खुशी आएगी.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को मन के मामलों में लापरवाही न बरतनी चाहिए. संबंधों को सम्मान दें. रिश्तों में ऊर्जा बनी रहेगी. सावधानी से संबंध आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को मन की बात कहने में आगे बने रहना चाहिए. रिश्तों में औरें की सुनने में सहज होंगे. संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मित्र संबंध मजबूती पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के संबंध प्रभावित रहेंगे. आवेश की अधिकता रहेगी. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लेंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएंगे.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को स्वजनों से भेंट होगी. प्रियजनों से मिलने के अवसर बनेंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता रहेगी. प्रेम स्नेह में विश्वास बना रहेगा.

मकर: मकर राशि के लोगों के रक्त संबंधों को बल मिलेगा. संबंधियों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा. भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. प्रियजनों संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में पहल बनाए रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को दिल की बात कहने में संकोच बना रहेगा. चर्चा में सहजता रखें. लोगों का भरोसा बनाए रखें. संबंधियों को यथा योग्य सम्मान दें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement