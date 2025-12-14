scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 14 December 2025: कर्क राशि वालों के करीबी सहयोगी होंगे, शुभ संस्कार बल पाएंगे

Aaj ka Love Rashifal 14 December 2025 (लव राशिफल): कर्क राशि के लोग परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ संस्कार बल पाएंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष- भावनात्मक स्तर संतुलित रहेगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लें. औरों के बहकावे में नहीं आएं. अहंकार से दूर रहें. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. करीबियों के लिए प्रयासरत रहें.

वृष- अपनों से खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद और तालमेल से संबंधों को बढ़ाएंगे. करीबियों पर भरोसा जीतेंगे. शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. करियर व्यापार गति लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. प्रेम पक्ष संवार पाएगा.

मिथुन- भावनात्मक विषयों में धैर्य से काम लें. पारिवारिक विषयों के प्रति गंभीर रहेंगे. अपनों के प्रति मदद की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करेंगे. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यव्यवस्था को बल देंगे, पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे 
धनु राशि वाले कार्य व्यापार पर ध्यान दें, जानें अन्य राशियों का हाल 
रविवार के दिन वृश्चिक राशि वालों के हाथ लगेंगी आर्थिक उपलब्धियां, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा लकी नंबर? जानें राशिफल 
वृश्चिक राशि वालों को करियर-व्यापार पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क- व्यक्तिगत प्रयास संवारेंगे. भाईचारे के संबंधों को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ संस्कार बल पाएंगे.

Advertisement

सिंह- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सहज संवाद में उत्साही रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ा रहेगा.

कन्या- प्रेम भाव बल पाएगा. आपसी विश्वास और सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. परिजन प्रसन्न होंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. वादा वचन निभाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी.

तुला- रिश्तों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएं. उतावलेपन व दिखावे से बचें. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की अनदेखी नहीं करेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

वृश्चिक- घर परिवार का वातावरण सुखद और सहज रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम व स्नेह के मामलों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी. रिश्ते संबंध संवरेंगे. पारिवारिक विषयों को संवार देंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे.

धनु- परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर स्नेह बना रहेगा. मेहमानों का घर में आना बना रहेगा. मित्रों से तालमेल बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

Advertisement

मकर- मन की बात कहने में सहज होंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और विश्वास को बल मिलेगा. कामकाजी अवरोध दूर होंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

कुंभ- भावनात्मक मामलों में सजग रहें. रिश्तों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अपनों से भेंटवार्ता में गंभीर रहें. करीबियों से बहस विवाद टालें. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखें. करीबी प्रसन्न होंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

मीन- सामूहिक कार्यों में रुचि लेंगे. पारिवारिक के मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सहजता से आगे बढ़ेंगे. आदर सम्मान की भावना रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement