scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 12 November 2025: मीन राशि वालों को संतान से शुभ समाचार मिलेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Love Rashifal 12 November 2025 (लव राशिफल): मीन राशि वाले प्रेम एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. संतान से शुभ समाचार संभव हैं. अनुभवियों का आदर सम्मान करें. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष (Aries)
व्यक्तिगत विषयों में भावुक न हों. अपनों का साथ और विश्वास बनाए रखें. चर्चा में विनम्रता बढ़ाएं. छोटी बातों को अनदेखा करें. मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखें. मेहमानों का सत्कार करें. बड़प्पन बनाए रखें. आदरभाव और सहयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहें. भावनात्मक मामलों में संतुलन बढ़ाएं.

वृष (Taurus)
प्रियजनों से भेंट होगी. जरूरी वार्ता व संवाद के संयोग बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. परस्पर खुशियां साझा करेंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में रहेंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. सरलता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रहेंगे.

मिथुन (Gemini)
परिवार में सबका साथ और सहयोग पाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. घर में प्रियजनों का आगमन होगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. सामंजस्य पर जोर देंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Grahan Yog 2025
केतु-चंद्रमा का ग्रहण योग कल, इन 3 राशियों के सिर पर मंडराएगी आफत 
तुला राशि वालों के करियर-व्यापार में उछाल आएगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
मिथुन राशि की बचत में वृद्धि बनी रहेगी, जानें अन्य राशियों का हाल 
सिंह राशि वाले आर्थिक लेन-देन में स्पष्ट रहेंगे, जानें सभी राशियों का हाल 
Is there an Angarak Yoga in your horoscope?
कुंडली में क्यों बनता है 'अंगारक योग'? शैलेंद्र पांडेय से जानिए इसके अचूक उपाय 

कर्क (Cancer)
निजी संबंधों में मिठास रहेगी. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. परिवार का साथ सहयोग बढ़ेगा. आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. रिश्ते घनिष्ठ होंगे. साझा प्रयास बढ़ेंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

Advertisement

सिंह (Leo)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शारीरिक गतिविधियां में धैर्य दिखाएं. संकेतों के प्रति सजगता रखें. मौसमी सावधानी बरतें. अनुशासन रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

कन्या (Virgo)
पारिवारिक एवं मित्र संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम पक्ष संवरेगा. करीबियों की संख्या बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बात बेहतर ढंग से रखेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. अपनों का विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी सहायक हांगे.

तुला (Libra)
प्रेम की भावनाएं बल पाएंगी. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्य की समझ बढ़ेगी. सामंजस्य बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रिय संग समय बिताएंगे.

वृश्चिक (Scorpio)
प्रेम में मिठास और सहजता बनी रहेगी. पारिवारिक वातावरण को सहज बनाए रखेंगे. रिश्ते संवारने में सफलता मिलेगी. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में उूर्जा बनाए रखेंगे. संबंधो में शुभता रहेगी. निजी प्रयास फलेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ेगी.

धनु (Sagittarius)
चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य धर्म बढ़ाएंगे. मन के मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे. संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. करीबी प्रभावित रहेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती है.

Advertisement

मकर (Capricorn)
रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. संबंधों पर फोकस रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर होगा. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. साथी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे.

कुंभ (Aquarius)
रिश्तों में सुधार बना रहेगा. परिवार में सकारात्मकता बनाए रखें. मन की बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अवसर का इंतजार करें. अपनों को समय दें. भेंट मुलाकात का सम्मान करें. व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. प्रेम और स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. सामंजस्य व समझदारी से आगे बढ़ेंगे.

मीन (Pisces)
मन के मामले सुखकर रहेंगे. रिश्ते विश्वस्त बने रहेंगे. प्रेम एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. संतान से शुभ समाचार संभव हैं. अनुभवियों का आदर सम्मान करें. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement