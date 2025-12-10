Aaj ka Love Rashifal 10 December 2025: मकर राशि वाले दिखावे व बहकावे से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के घर परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. मित्रों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास सफल होंगे.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों को भावनात्मक संवाद में उतावली न दिखानी चाहिए. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में धैर्य रखें. घर में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. घर परिवार में अन्यजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी सूचना मिलेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक के घर में मंगलकारी वातावरण रहेगा. पारिवारिक विषय सकारात्मक रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले गति पाएंगे. सबका साथ विश्वास बनाए रखेंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को भव्यता व साज संवार से अपनों को प्रभावित करना चाहिए. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर आए का यथायोग्य सत्कार करेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों का घर परिवार के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. घरेलू मामले सहज रहेंगे. संबंधों में अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यवहार में मधुरता बनाए रखेंगे. सहजता व सुख में वृद्धि बनी रहेगी. रिश्तों को बल मिलेगा. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का मन की बात कहने में संकोच बना रह सकता है. अवसर का इंतजार करें. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह व सामंजस्य में वृद्धि होगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन मिलेगा. परिवार सहयोगी रहेगा. निजी संबंधों में सुधार होगा. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों को भावनात्मक संवाद में उत्साह दिखाना चाहिए. करीबी सहयोग बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें. रिश्तों में सुधार होगा. अन्य की कमियों को अनदेखा करें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग स्मरणीय पल बनेंगे. भेंट संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को अपनों से उचित प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों का समर्थन उत्साहित रखेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए उचित प्रयास करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों का भावनात्मक पक्ष प्रभावित रह सकता है. चर्चा में सजगता बनाए रहें. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम में न आएं. दिखावे व बहकावे से बचें. अपना पक्ष रखने में जल्दबाजी न करें. परिवार से सहकार सहयोग बना रहेगा. करीबी सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में दबाव की स्थिति रह सकती है.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को स्वजनों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए. परस्पर सुख संचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य व विश्वास से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. खुशियां साझा करेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को अपनों की बातों को अनदेखा न करना चाहिए. चर्चा में स्पष्टता लाएं. करीबियों के साथ वक्त बिताएं. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि रखेंगे. रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी. गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में भरोसा जीतें. कमतरों की बातों को अनदेखा करें.

---- समाप्त ----