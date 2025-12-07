scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 7 December 2025: सिंह राशि वालों के दांपत्य जीवन में सुख-सहयोग बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 7 December 2025 (लव राशिफल): प्रेम और विवाह संबंधों में खास सकारात्मकता मिलेगी. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा और पार्टनर खुश रहेंगे. मेलजोल और संवाद संबंधों में रोशनी भरेगा. दांपत्य जीवन में सुख और सहयोग बढ़ेगा.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: रिश्तों में सहयोग का साल
रिश्तों को संवारने का समय रहेगा. साथियों से संबंध मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ेंगी. प्रेम प्रसंग सुखद रहेंगे और प्रियजन से मुलाकात के योग बनेंगे. मित्रों का उत्साह संबंधों को नई ऊर्जा देगा. यात्रा और मेलजोल रिश्तों में मधुरता बढ़ाएंगे.

वृष: भरोसा और तालमेल बढ़ेगा
वृष राशि वालों को इस साल स्वजनों का पूरा साथ मिलेगा. रिश्तों में विश्वास स्थिर रहेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे. मित्रों और कुटुंबियों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. वाणी में विनम्रता और व्यवहार में सकारात्मकता रिश्तों को और बेहतर बनाएगी.

मिथुन: काम में फोकस, पर रिश्ते स्थिर
मिथुन राशि के लिए यह साल पेशेवर मामलों में फोकस बढ़ाने वाला है. कामकाज की वजह से रिश्तों में कम समय मिल सकता है, लेकिन संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. नीति-नियमों के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा और कार्यगति में सुधार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Innathe Rashi Phalam 06 December 2025: Know Today Horoscope Prediction of All Zodiac Signs in Malayalam
8 दिसंबर से बुलंद होगा कुंभ राशि वालों का सितारा, इन 3 राशियों का भी लगेगा जैकपॉट 
सिंह राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
कन्या राशि में पैतृक पक्ष से लाभ के संकेत हैं, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

कर्क: सतर्क रहें, संयम से काम लें
कर्क राशि वालों के लिए यह साल रिश्तों में संभलकर चलने का संकेत देता है. वित्तीय मामलों की चिंता निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसलिए धैर्य जरूरी होगा. लेनदेन और व्यवहार में सावधानी रिश्तों को संतुलित रखने में मदद करेगी.

Advertisement

सिंह: प्रेम में मधुरता और खुशी
प्रेम और विवाह संबंधों में खास सकारात्मकता मिलेगी. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा और पार्टनर खुश रहेंगे. मेलजोल और संवाद संबंधों में रोशनी भरेगा. दांपत्य जीवन में सुख और सहयोग बढ़ेगा.

कन्या: भावनात्मक रिश्ता मजबूत
कन्या राशि वाले अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे और प्रिय की भावनाओं का सम्मान करेंगे. दिल की बात साझा करने से रिश्तों में गहराई आएगी. निजी मामलों में भावनात्मक ताकत बढ़ेगी और संबंध सुखद रहेंगे.

तुला: सम्मान और स्नेह का साल
तुला राशि के लिए यह समय रिश्तों में सहजता लाएगा. बड़ों का सम्मान और परिजनों से तालमेल मजबूत बनेगा. निजी मामलों में धैर्य रखने से संबंध और बेहतर होंगे. परिवार में शुभता बनी रहेगी और अपनों का सुख बढ़ेगा.

वृश्चिक: संवेदनशीलता और सामंजस्य
व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगी. दिल की बात कहना कठिन लग सकता है, लेकिन विनम्रता और समझ संबंधों को मजबूत करेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे और परिवार के साथ सकारात्मकता बढ़ेगी.

धनु: घर-परिवार में उत्साह
धनु राशि वालों के लिए घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं और मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन निभाने से रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा.

मकर: सरप्राइज और खुशी से भरा साल
मकर राशि वाले अपने अपनों को खुश रखने में आगे रहेंगे. सरप्राइज और देखभाल रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. परिजनों के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और मित्रों का समर्थन भी मिलेगा. यह साल रिश्तों में गर्माहट लाने का संकेत देता है.

Advertisement

कुंभ: सहयोग और मिठास बढ़ेगी
कुंभ राशि वालों के लिए यह साल रिश्तों में संतुलन और सुख लाएगा. प्रिय की भावनाओं का सम्मान करेंगे और तालमेल अच्छा रहेगा. बंधुजन और मित्र प्रसन्न रहेंगे.

मीन: प्रेम जीवन में शुभता
मीन राशि वाले निजी मामलों में सुखद समय बिताएंगे. मन की बात खुलकर कह पाएंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. मेलजोल बढ़ने से आनंद और घनिष्ठता बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement