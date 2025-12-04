scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 4 December 2025: कन्या राशि वाले करीबियों से किया वादा निभाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Love Rashifal 4 December 2025 (लव राशिफल): कन्या राशि वालों के संबंधों में शुभता रहेगी और मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे तथा रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. वे करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के घर स्वजनों का आगमन होगा. वे सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे और उनकी सोच बड़प्पन की रहेगी. परिचितों के साथ खुशियां साझा करेंगे. घर में शुभ वातावरण बना रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच रहेंगे और संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. वे किसी भव्य आयोजन से जुड़ेंगे.

वृष: वृष राशि के जातक वादों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. वे अपनों को दिया वचन निभाएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी और इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रियजनों को प्रभावित करेंगे तथा भेंट के अवसर बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. वे मन की बात कह पाएंगे और सहनशील बने रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी और भावनात्मकता भी बढ़ेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के लोगों को भावनात्मक प्रयासों में असहज स्थिति से बचने की जरूरत है. भावनात्मक संबंधों में साथी को अनसुना करने से बचें. जरूरी चर्चा में धैर्य रखेंगे. वे एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे और प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा और गोपनीयता पर बल बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Guru rashi Parivartan 2025
वक्री गुरु का गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई 
मीन राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वाले उधार से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि 
wednesday triodashi is considered inauspicious avoid auspicious work
आज क्या करें, क्या न करें? जानिए  
Prathvi Tatva zodiacs astro
पृथ्वी तत्व की कौन-सी हैं राशियां, जान‍िए क्या व‍ि‍शेषताएं और प्रभाव  

कर्क: कर्क राशि के लिए प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा. भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे और निजी संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. उत्साह से बात रखेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे और प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों के घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. वे करीबी जनों का भरोसा जीतेंगे और सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा तथा रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. मन की बात रख पाएंगे और संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.

कन्या: कन्या राशि के जातक भावनात्मक चर्चा व प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी और मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे तथा रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. वे करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे और प्रियजन से भेंट होगी.

तुला: तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करना चाहिए. भावनात्मक मामलों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से वे असहजता का अनुभव कर सकते हैं. परिजनों की सीख सलाह मानें और गरिमा गोपनीयता रखें. बैरभाव व संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें और स्वार्थ का त्याग करें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा. उमंग उत्साह का माहौल होगा. वे करीबियों से बनाकर चलेंगे और रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे तथा आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मित्र घनिष्ठ होंगे. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. वे सबको आदर सम्मान देंगे.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातक अपनों की खुशी की खातिर हर संभव प्रयास बनाए रखेंगे. स्वाभिमान से समझौता न करें और संबंधों में भरोसा बनाए रखें. मित्रों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक दबाव में न आएं. संबंधों में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं.

मकर: मकर राशि के प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. वे दोस्तों के साथ स्मरणीय वक्त बिताएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे और भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे तथा रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे और आपसी भरोसा बढ़ा रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहना चाहिए. जिद व अहंकार में रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. करीबी वातावरण में अनुकूलन के प्रयास बढ़ाएं. वे रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह सकते हैं. अन्य की भावनाओं को आहत न करें.

मीन: मीन राशि के घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. सूचनाएं साझा करने के अवसर बने रहेंगे. वे स्वजनों का भरोसा जीतेंगे और रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. वे सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement