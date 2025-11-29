scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 29 November 2025: तुला राशि वालों को प्राप्त हो सकती है कोई बड़ी उपलब्धि, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है.  विवाह के लिए मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है.  यदि कोई कार्य पहले से अटका हुआ है.  

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- Three of cups

अपनी विशेष उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं. लंबे समय बाद पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है.  परिवार के साथ नए घर में प्रवेश कर सकते हैं.  जीवन में अकेले संघर्ष करते आए हैं.  इस समय दोस्तों की मदद किसी बड़ी परेशानी से बाहर निकलने में सहायक रहेगी. किसी बीमारी से मुक्ति के समाचार प्राप्त हो सकते हैं.  ऐसा महसूस होगा, कि आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली है. रुके हुए कार्यों में अच्छी गति आ सकती है.  प्रतियोगी एवं परीक्षा में सफलता की पूर्ण संभावना हैं. आपके द्वारा किए गए कार्य दूसरों के द्वारा सराहे जाएंगे.  कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और पुरस्कार की प्राप्ति होगी. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है.  विवाह के लिए मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है.  यदि कोई कार्य पहले से अटका हुआ है.  तो उसके पूर्ण होने का समाचार मिल सकता है.  धीरे-धीरे आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी होती नजर आएंगी.  हो सकता है, अतीत में जिस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते टूट चुके थे.  वह व्यक्ति  पुनः आपके जीवन में वापस आ जाए.  इस समय वातावरण उत्साह से भरा हुआ महसूस हो रहा है.  किसी गुप्त प्रसंग के बाहर आने के कारण आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं.  थोड़ा सावधान रहें. 

स्वास्थ्य: पूर्व में लगी किसी चोट का दर्द पुनः उभर सकता है.  इस समय कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: पिता से व्यवसाय वृद्धि के लिए आर्थिक सहयोग मिल सकता है. खर्च की अधिकता रहेगी. 

रिश्ते: मित्रों के साथ अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं. भाई बहन के साथ भ्रमण की योजना बन सकती है.

---- समाप्त ----
