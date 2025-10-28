Tula Tarot Rashifal 28 October 2025: तुला राशि वालों को अपनी भावनाओं पर रखना होगा काबू, सेहत का रखें ख्याल

तुला (Libra):-

Cards:-Justice

इस समय अपने व्यावसायिक और व्यवहारिक जीवन में संतुलन के साथ-साथ जीवन के अन्य पहलुओं के साथ कैसे संतुलन स्थापित किया जाएं. इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है. यदि आप किसी नए कार्य को करने की सोच रहे हैं. तो निर्णय लेने से पहले इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की सूक्ष्मता से जांच परख कर लें. साथ ही आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं. उसमें आपको नफा या नुकसान क्या होगा? इस बात की जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए. सिर्फ अपनी भावनाओं या मन के आधार पर निर्णय लेना नुकसान का सौदा साबित हो सकता हैं. किसी कार्य को शुरू करने से पहले आप लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें. यदि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्य की शुरुआत करेंगे तो अच्छी सफलता की संभावना कम हो जाएगी. अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समय के पाबंद होने की कोशिश करें. यदि कार्य को समय पर पूर्ण नहीं किया जाएगा. तो आपके कार्य से होने वाले आर्थिक लाभ में कमी आ सकती हैं. किसी भी ऐसे विवाद में ना पड़े अथवा उसकी शुरुआत ना करें. जो आपके व्यावसायिक और व्यवहारिक जीवन में परेशानियां ला दें. कोशिश करें कि अपने गुस्से पर काबू करके सामने वाले से शांतिपूर्वक व्यवहार करें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते भूख न लगने की स्थिति बन सकती हैं. समय पर भोजन करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्यों में सोच समझकर निर्णय लें. यदि आपका निर्णय सही नहीं हुआ तो आपको पैसों का नुकसान हो सकता हैं.

रिश्ते: लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपके और किसी करीबी के बीच गलतफहमियां उत्पन्न कर दें.

