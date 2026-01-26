Tula Tarot Rashifal 26 January 2026: फिजियोथैरेपिस्ट के पास जाएंगे,.धैर्य से काम लेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Five of cups

कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति और पक्षपात पूर्ण सभी लोगों में कड़वाहट उत्पन्न कर सकता हैं.उच्च अधिकारियों के समक्ष सब खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं.जिससे वातावरण में नकारात्मकता बढ़ने लगी है. इस वातावरण से दूर नई नौकरी की तलाश कर सकते है.पूर्व में जिन कष्टपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा था.उसकी यादें आज भी सिहरा देती है.

अचानक से अतीत से कोई व्यक्ति सामने आ सकता हैं.जिससे वर्तमान को खराब होने की आशंका हो सकती हैं.इस स्थिति से बचने के लिए परिजनों से बात कीजिए.जब सब साथ होंगे.तो कोई भी बाहरी व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा.अतीत में हुए नुकसान से सबक लेने का सकारात्मक रुख अपनाएं.धैर्य रखें जल्द ही कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं.नौकरी में स्थानांतरण की मांग भी अधिकारियों से कर सकते हैं.

स्वास्थ्य:लगातार बैठ कर काम करने से पीठ दर्द बढ़ सकता हैं.किसी फिजियोथैरेपिस्ट की सलाह से कुछ व्यायाम कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी कीमती वस्तु के चोरी होने या खोने की संभावना बन रही है.आसपास की स्थिति से सजग रहें.

रिश्ते:प्रिय विवाह की बात को लेकर टालम टोल करना संदेह को उत्पन्न कर रहा है.

