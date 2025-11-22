scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 22 November 2025: तुला राशि वाले नए व्यापार कर सकते हैं, योग्यता पर देंगे ध्यान

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 22 November 2025: इस समय इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं.  आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं. कि इस अवसर की प्राप्ति से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा परिवर्तन आएगा.

तुला (Libra):-
Cards:- Queen of pentacles 

कार्य क्षेत्र में किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं.  एक अच्छे पद को प्राप्त करके खुद की बेहतर पहचान बनाने की आपकी इच्छा इस समय चरम पर हो सकती हैं. इस बात के चलते आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के कठिन प्रयास कर रहे हैं.  जल्द ही एक बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त की सूचना कार्य क्षेत्र में फैल सकती है. इस समय इस अवसर को प्राप्त करने के लिए आप जी जान से जुटे हुए हैं. आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं. कि इस अवसर की प्राप्ति से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा परिवर्तन आएगा.  साथ ही आपको विदेश में रहकर कार्य करने के अवसर की प्राप्ति भी हो सकती है. अपने जीवन साथी की योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी अच्छे व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने प्रयास जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकता है. इस समय आप अपना पूर्ण ध्यान अपने कार्यों की सफलता पर केंद्रित किए हुए हैं. जिसके चलते परिजनों के साथ समय व्यतीत न करने की कमी आपको खल सकती है. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से बनी हुई खांसी को नजरअंदाज ना करें.  किसी अच्छे चिकित्सक से अपनी इस समस्या पर परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है. आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं. 

रिश्ते: संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करके आप परिजनों को खुश कर सकते हैं. 

