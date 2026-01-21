Tula Tarot Rashifal 21 January 2026: तुला राशि वाले अपनी इच्छाओं को करेंगे व्यक्त, अहंकार से बनाएं दूरी

तुला (Libra):-

Cards:- The Heriophant

मन की चंचलता को अच्छे कार्यों में बदलने का प्रयास करें. गलत संगत से दूर रहें. किसी आध्यात्मिक गुरु या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते है. ऐसे लोगों से संबंध सीमित रखें. जो कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हो. परिजनों के साथ अपनी परेशानी को साझा करें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते को सुधारें. मानसिक तनाव और क्रोध से दूर रहें. मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. अपशब्दों का प्रयोग किसी को भी नाराज कर सकता है. भाषा पर नियंत्रण रखें. धैर्य, शांति और संयम बनाएं रखें. अपनी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करें. अपनी आर्थिक योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें. अहंकार से दूर रहें. निजी बातों को साझा न करें. बिना विचार किए दूसरे की सलाह न माने. सीमा में रहकर अपने कार्यों को पूरा करें. भाग्य के भरोसे न रहें. नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती हैं. पुश्तैनी संपत्ति को व्यावसायिक रूप में उपयोग कर सकते है.

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अवसाद हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हो सकता हैं. किसी भी तरह के विवाद लाभ से वंचित कर सकता है.

रिश्ते: अपनी गलतियों को सुधारें. करीबी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता हैं.

