Tula Tarot Rashifal 18 November 2025: तुला राशि वाले मनोचिकित्सक से ले सकते हैं परामर्श, अच्छी पदोन्नति करेंगे प्राप्त

तुला (Libra):-

Cards:- Queen of cups

कुछ समय से आप कार्य क्षेत्र में एक अलग से बदलाव अनुभव कर रहे हैं. आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि कुछ सहयोगियों की ईर्ष्या के कारण उच्च अधिकारी का व्यवहार आपके विरुद्ध होता जा रहा है. इस बात से लेकर इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. इस समय आप किसी ऐसी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. जिसकी सफलता आपको एक अच्छी पदोन्नति तक ले जा सकती है. ऐसी स्थिति में उच्च अधिकारी का आपसे भेदभाव पूर्ण व्यवहार आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है. ऐसी स्थिति में आपको आपके आसपास के वातावरण को अनदेखा करना चाहिए. और अपना पूरा ध्यान कार्य को सफल बनाने पर केंद्रित करना चाहिए. ये आपके कार्य की सफलता के लिए अच्छा रहेगा. इस समय आपके लिए आवश्यक है. कि आप अपने उच्च अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास करें. और साथ ही इस बात को जानने का भी साथ इस बात को जानने की कोशिश करें. कि आखिर उनके व्यवहार में इतना बदलाव किस कारण से हो सकता है. किसी भी स्थिति में आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल को कम न होने दें. आपके कार्य की सफलता उच्च अधिकारियों के मन में आपके लिए विश्वास की भावना उत्पन्न कर देगी. और साथ ही आपके खिलाफ जो भी बातें उठ रही हैं. वो खुद- ब- खुद खत्म होती नजर आएंगी. इस समय अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की सफलता प्राप्ति पर केंद्रित करें. और अपने प्रयासों को मजबूत बनाएं.

स्वास्थ्य: इस समय आप शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं. यह किसी मानसिक तनाव के कारण भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में किसी मनोचिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बड़े भाई की मदद के लिए कुछ कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती हैं. इसके लिए अपने मित्रों से बात कर सकते हैं.

रिश्ते: परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. सामने वाले की उम्र अधिक होने के कारण उपयुक्त प्रस्ताव अभी मिल नहीं पा रहे हैं.

