Tula Tarot Rashifal 15 January 2026: किसी की मनमानी से चिढ़ सकते हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है

तुला (Libra):-

Cards:- Six of cups

किसी सरकारी अधिकारी से मुलाकात कर सकते है. कार्य को पूरा करने के लिए इस मुलाकात को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे. पुराने लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है. पुरानी यादों को याद करेंगे. जा सकते हैं. ननिहाल पक्ष से बड़ी धनराशि मिल सकती है. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण परियोजना में सहायक के पद पर नियुक्ति हर्षित कर देगी. इस समय नकारात्मकता से दूर जाने की लिए ये सूचना काफी महत्वपूर्ण रहेगी. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के साथ अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे.

और पढ़ें

सामने वाले से गलती की माफी मांग सकते है. बार-बार किसी अधिकारी की आपके कार्यों में दखलअंदाजी असहनीय हो सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. पूर्व में हुई किसी घटना के बाद भी अभी तक जीवनसाथी का व्यवहार पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है. इससे चिंता बढ़ती जा रही है. भाग्य के भरोसे न रहे. दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी न करें. निजी बातों या विवादों को सार्वजनिक न करें. जीवन को सामान्य बनाएं.

स्वास्थ्य: किसी दवा के दुष्परिणाम हो सकता है. चिकित्सक से परामर्श करेंगे.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक जावक सामान्य है. अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते:किसी की मनमानी से चिढ़ सकते है. इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----