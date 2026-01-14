scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 14 January 2026: तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 14 January 2026: संतान की इच्छा पर किसी नई संपत्ति को खरीद सकते है. अपने नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते हो. तो थोड़ा रुक जाएं. अभी वक्त प्रतिकूल है. पुराने कार्यों को पूरा करें. कुछ कार्यों में सुधार की आवश्यकता महसूस कर सकते है.

libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Strength 

व्यवसाय को लेकर किसी बड़ी गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिल सकता है. ऐसी चीजों का सेवन न करें. जो बीमार कर सकती है. गुस्से पर काबू रखें. किसी की मदद से नई नौकरी प्राप्त कर सकते है. कार्य क्षेत्र में सबके साथ अच्छा व्यवहार करें. भाषा को सुधारें. अभद्र भाषा लोगों को चिढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का हिस्सा न बने. अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें. संतान की इच्छा पर किसी नई संपत्ति को खरीद सकते है. अपने नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते हो. तो थोड़ा रुक जाएं. अभी वक्त प्रतिकूल है. पुराने कार्यों को पूरा करें. कुछ कार्यों में सुधार की आवश्यकता महसूस कर सकते है. नए लोगों से मित्रता हो सकती है. रिश्तों में बदलाव महसूस होगा. जो लोग पहले दूरी बना रहे थे. वो अब नजदीक आ सकते है. पैसों को लेकर सावधानी रखें. दूसरों के ऊपर फिजूलखर्ची न करें. 

स्वास्थ्य: आंखों में कुछ परेशानी महसूस कर रहे है. लापरवाही और देरी न करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी बुजुर्ग से मिली धनराशि का निवेश करने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते: मित्रों के साथ घूमने जा सकते है. इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

---- समाप्त ----
