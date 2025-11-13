Tula Tarot Rashifal 13 November 2025: बचत के पैसों से वाहन खरीद सकते हैं, जीवनसाथी को उपहार दे सकते हैं

तुला (Libra):-

Cards:-Three of cups

लंबे समय बाद अचानक से कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती हैं सभी लोग किसी मित्र के विदेश में व्यवसाय बढ़ाने की बात को लेकर काफी उत्साहित हो सकते हैं. इस उपलक्ष्य में एक बड़े जश्न की तैयारी की योजना बना सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपने व्यवसाय में आने वाले अवसर से हानि और लाभ के सम्बन्ध में बात कर सकते हैं. सामने वाले का व्यवसायिक अनुभव काफी अच्छा होने से आप उसे अपने व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश कर सकते हैं.

इस समय हो सकता है कि सामने वाला आपसे सोचने के लिए कुछ समय की मोहलत मांग सकता हैं. इससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती हैं. पर आप इस बात को दिल पर नहीं लेंगे. जीवनसाथी के किसी मित्र के घर विवाह में जाना आपके लिए एक नए अवसर को ला सकता है. उस मित्र की सहायता से नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कई बार लोगों से अपने दु:खों और कमजोरियों को छुपाना पड़ता है. इस स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें.

स्वास्थ्य:खेलते समय संतान को चोट लगना संभव हो सकता हैं. थोड़ी सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति:अपनी बचत की धनराशि से दुपहिया वाहन खरीद सकते है. ये जीवनसाथी को आपका दिया हुआ उपहार हो सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ मुलाकात थोड़ी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो सकती हैं. जिस कारण दोनों बातचीत बंद कर सकते हैं.

---- समाप्त ----