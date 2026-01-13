scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 13 January 2026: जल्दबाजी न करें, आत्मविश्वास को बनाएं रखें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 13 January 2026: कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी अपने  घमंडी स्वभाव के चलते अपमानित कर सकता है.उसकी भाषा की अभद्रता मन को आहत कर सकती है

तुला (Libra):-
Cards:- Judgement
पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों की परिणिति अच्छे प्रतिफल के रूप में मिल सकती है.आ रहे बदलाव मन को प्रफुल्लित कर सकते है.इस समय पुराने रिश्तों में पड़ी हुई गांठ को सुलझाने की कोशिश कर रहे है.धैर्य और संयम से स्वीकृति प्राप्ति की प्रतीक्षा कर सकते हैं.छोटे-मोटे विवादों को समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा. इस स्थिति को नजरंदाज करना आगे बढ़े कानूनी मामलों में उलझ सकती हैं.इस समय हित में होने वाले कार्य विलंबपूर्ण हो सकते हैं.इस स्थिति में आगे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं.इस समय अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाएं रखें.बच्चों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें.

दुविधापूर्ण स्थिति में अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मार्गदर्शक का कार्य करेगा.किसी करीबी व्यक्ति से प्रिय के कारण विवाद हो सकता है.इससे सामने वाला इस रिश्ते को परिजनों को बता सकता है. ऐसी स्थिति में परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी अपने  घमंडी स्वभाव के चलते अपमानित कर सकता है.उसकी भाषा की अभद्रता मन को आहत कर सकती है.इस समय कोई भी प्रतिक्रिया न करना सही होगा.उच्च अधिकारियों से स्थानांतरण के लिए निवेदन कर सकते है.

स्वास्थ्य:ऐसे कार्य जिनमें दुर्घटना की संभावना हो.उनको करते समय जल्दबाजी न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार न दें.संभव है, कि सामने वाला समय पर पैसे वापस न दें.

रिश्ते: यदि किसी के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं.तो उसको  सुधारने की कोशिश की जा सकती हैं.

