Tula Tarot Rashifal 11 January 2026: कमियां न गिनाएं,नए प्रेम संबंध बनेंगे

तुला (Libra):-

Cards:-Two of wands

मित्र के साथ एक बड़ी परियोजना पर कार्य कर सकते है.इस समय अपने सभी संसाधनों का उपयोग करें.किसी से जान पहचान भी कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है.इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियों जीवन में निर्मित हो सकती है.जो कुछ अलग ही अनुभव लेकर आ सकती है.किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.जो आपके कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करेगा.साथ ही कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायक रहेगा.परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है.

नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है.कुछ स्थितियों में निर्णय लेते समय अपने अंतर्मन को आवाज सुने.आपका अंतर्मन सीधे ईश्वर के संपर्क में रहता हैं.जीवन में आ रहे बदलाव में संतुलन बनाए.कोशिश करें, कि जीवन में सही निर्णय लिए जा सके.बड़े निर्णयों में लोगों का हस्तक्षेप न होने दें.दूसरों की स्वयं पर निर्भरता कम करें.बार बार दूसरों की कमियां न गिनाएं.

स्वास्थ्य:पैरों में सूजन आने से परेशानी हो सकती है.बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक नुकसान हो सकता है.कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: कुछ बड़े बदलाव रिश्तों में परिवर्तन ला सकते है.रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें.

---- समाप्त ----