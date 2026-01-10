scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 10 January 2026: तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, कार्यों में हो सकती है समस्याएं उत्पन्न

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 10 January 2026: संतान की गलत संगत चिंता में डाल सकती है. सामने वाले को समझने के प्रयास करने के बाद वह किसी भी तरह की बात को समझने के लिए इस समय तैयार नहीं है. 

तुला(Libra):-
Cards:- Nine of swords

अचानक से किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के चलते उच्च अधिकारी  कार्य से विश्राम लेने की सलाह दे सकते है. इस सलाह पर अमल कर सकते है. संभव है, कि कोई करीबी सहयोगी पैसों के गबन का आरोप लगा दें. इस बात से मन विचलित हो सकता है. अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का प्रयास कर सकते है. फिर भी आसपास के वातावरण में चल रही सुगबुगाहट  के चलते आप परेशान हो सकते हैं.  संतान की गलत संगत चिंता में डाल सकती है. सामने वाले को समझने के प्रयास करने के बाद वह किसी भी तरह की बात को समझने के लिए इस समय तैयार नहीं है. उस पर नजर रखने का प्रयास कर सकते हैं. लंबे समय से आप दोनों कार्य की अधिकता के चलते हैं कुछ भी समय साथ में नहीं बीता पाए हैं. भाग्य के भरोसे आगे न बढ़े. आलस्य को दूर करें. दूसरों पर निर्भरता कम करें. लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. 

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याओं के चलते खानपान अनियमित हो सकता है. भोजन को समय पर करने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य बनी हुई है.  किसी बड़े वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी करेंगे. 

रिश्ते: लोगों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें. 

