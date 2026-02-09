scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 9 February 2026: लोगों की कमियों का मजाक न उड़ाएं, अपनी व्यक्तित्व पर ध्यान दें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 9 February 2026: कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ सामंजस्य बैठना मुश्किल हो सकता है. ऐसी स्थिति में सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते है.

तुला (Libra):-
Cards :- Knight of Pentacles 
कार्य क्षेत्र में आ रही कुछ बाधाओं के चलते काफी समय और पैसों की हानि हो सकती है. कार्य शैली में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है. इस समय सभी कार्यों का अवलोकन कर सकते है. किसी गलत निर्णय के चलते व्यवसाय में आर्थिक नुकसान हो सकता है. परिस्थितियां प्रतिकूल है. इस समय धैर्य और संयम के साथ स्थितियों का सामना कीजिए. अभी जो भी मेहनत आप करेंगे. वो आगे अच्छे प्रतिफल देंगे. अभी किए गए कार्य वक्त अनुकूल होने पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं. मेहनत और परिश्रम से कार्यों को सफल बनाने की कोशिश कीजिए.

कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ सामंजस्य बैठना मुश्किल हो सकता है. ऐसी स्थिति में सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते है. लोगों की कमियों का मजाक न उड़ाएं. अपनी कमियों को सुधारें. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो हमेशा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता आया हो. ऐसी स्थिति में खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव के चलते बुरे व्यसनों की तरफ झुकाव महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द और अवसाद की समस्या से परेशान रह सकते है. 

आर्थिक स्थिति : रुका हुआ पैसा वापस मिलने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है. धन की आवक भी कम है. व्यर्थ के खर्चों की अधिकता से मन परेशान हो सकता है. 

रिश्ते : पति-पत्नी के मध्य अनबन भर सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ रिश्ते में तनाव आ सकता है.

