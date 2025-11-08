scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 8 November 2025: तुला राशि वालों को बड़े पद की होगी प्राप्ति, आज के दिन न करें ये एक गलती

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: स्थिति में आप अपना पूरा ध्यान उसे परियोजना की सफलता के ऊपर दे सकते हैं. आप अपने सहयोगियों के साथ कार्य को इस तरह विभाजित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में असफल ना रहे.

तुला (Libra):-
Cards:- The Lovers

कोई ऐसा व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है जिससे आप विवाह करने की इच्छा रखते आए हैं इस विवाह के लिए आप अपने परिजनों को की सहमति भी प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं अचानक से सामने वाले का आपसे अपने हर रिश्ते को तोड़ लेने का निर्णय आपको बेचैन कर सकता है इस धोखे के चलते आपकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ रह सकती है जिसके कारण हो सकता है कि आप अब अवसादग्रस्त हो जाएं. आप किसी ऐसी परियोजना मैं शामिल हो सकते हैं. जिसकी सफलता आपको बड़े पद की प्राप्ति कर सकती हैं.  स्थिति में आप अपना पूरा ध्यान उसे परियोजना की सफलता के ऊपर दे सकते हैं. आप अपने सहयोगियों के साथ कार्य को इस तरह विभाजित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में असफल ना रहे. और आपकी परियोजना एक अच्छी सफलता को प्राप्त करें.  अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. विचारों की सकारात्मकता आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं. 

स्वास्थ्य: बार-बार होने वाला सर्दी जुकाम साइनस की शुरुआत का संकेत हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य कार्य करने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: पति पत्नी के बीच तनाव हो सकता हैं. इस कारण  सामने वाला आपको मानने का प्रयास करेगा. 

