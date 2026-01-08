scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 8 January 2026: तुला राशि वाले कार्यक्षेत्र में राजनीति से रहें दूर, परिवार के साथ बिताएंगे समय

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: इस समय परिवार को अपनी परेशानियों से अवगत करा सकते है. नए व्यक्ति का आगमन कार्य क्षेत्र में हो सकता है. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ हुआ हादसा परिवार में दुःख का वातावरण बना देगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- The Sun

जीवन में लंबे समय बाद संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में उत्साह का माहौल बना हुआ है. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद आर्थिक मामलों की परेशानियों को दूर करने में ले सकते है. बार बार किसी का कार्यों में हस्तक्षेप सहनशीलता से बाहर हो सकता है. इस समय परिवार को अपनी परेशानियों से अवगत करा सकते है. नए व्यक्ति का आगमन कार्य क्षेत्र में हो सकता है. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ हुआ हादसा परिवार में दुःख का वातावरण बना देगा. इस समय धैर्य और संयम से इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास करें. जो बीत गया है. उसको भुलाया नहीं जा सकता है. लेकिन स्थिति से बाहर आकर तनाव को कम कर सकते है. चाहते हुए भी कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति का विरोध करना मुश्किल हो रहा है. इस समय चुप रहकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए. अन्यथा आगे बढ़ी परेशानी आ सकती है.  मित्रों के साथ परेशानियों को साझा कर सकते है. हो सकता है, की कुछ रुकावटें अपने आप खत्म होने लगें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: बुखार लगातार बना हुआ है. इस कारण सिर दर्द और हाथ पैरों में कमजोरी हो सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वाले पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें, रिश्तों में आ सकती है दरार
सिंह राशि वाले ऑफिस में रखें सबके साथ अच्छा व्यवहार, अनजान लोगों से रहें दूर
कर्क राशि वालों को पदौन्नति हो सकती है प्राप्त, पारिवारिक संपत्ति को लेकर बढ़ सकता है तनाव
मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, रिश्तों से कड़वाहट होगी दूर
वृषभ राशि वाले खुद पर रखें विश्वास, सेहत का रखें ख्याल

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन बिना लिखा पढ़ी के करना आर्थिक संकट ला सकता है. 

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताए. ऐसे लोगों के सहनभूति रखें. जो जरूरत मंद है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement