scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 8 February 2026: मन को शांत रखें, लेनदेन सोच समझकर करेंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 8 February 2026: कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती हैं.जो दवाब डालकर कुछ गलत कार्य करवाना चाह रहे हो.ऐसे लोगों  का साथ आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत में डाल सकता हैं

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
 Cards:- The Devil
 समय प्रतिकूल हैं.कार्यों में रुकावटें आ सकती है.आपके अतिवादी विचार और अत्यधिक सुख की कामना जीवन में समस्याएं बढ़ा सकती है.ये समय धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का है.जल्दबाजी या असावधानी कार्य को पूरा होने में परेशानी उत्पन्न कर सकती है.जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें.यदि किसी कार्य,रिश्ते या स्थिति को लेकर दुविधा हो रही हैं.

तो किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते है.लोगों को आपसे काफी अपेक्षाएं हो सकती है.इस वजह से आपको काफी संभलकर परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता हैं.जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मधुर बनाएंगे.कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती हैं.जो दवाब डालकर कुछ गलत कार्य करवाना चाह रहे हो.ऐसे लोगों  का साथ आगे चलकर काफी बड़ी मुसीबत में डाल सकता हैं.थोड़ा सजग रहिए.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें.खट्टी और मीठी चीजों का सेवन कुछ समय न करें.

सम्बंधित ख़बरें

गलतफहमी में ना पड़ें, वाद विवाद से दूर रहें
ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा
पैसों का लेनदेन न करें,कही घूमने जा सकते हैं
लेनदेन में सावधानी बरतें,विदेश जा सकते हैं
आर्थिक लाभ होगा, नकारात्मक ना सोचें

आर्थिक स्थिति: लाभ और धन कमाने का अत्यधिक  लालच मन की शांति छीन सकता है.

रिश्ते: रिश्ते और मित्रता में पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें.इससे रिश्ते में दरार आ सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement