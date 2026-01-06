Tula Tarot Rashifal 6 January 2026: व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है

तुला(Libra):-

Cards:- Six of cups

किसी पुरानी बात के लेकर जीवन की कड़वी सच्चाई इस तरह सामने आ सकती है. जिसके बारे में आपको परेशानी आ सकती है. मामा पक्ष से अच्छा धन लाभ हो सकता है. सरकारी कामों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें. प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवन में सुख एवं दुःख में हमेशा संतुलन होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें. कि खुशी में अहंकारी न हो जाए और दुःख में अपना हौसला न खो दें. जीवन की पिछली घटनाओं से मिले सबक को लेकर आगे की स्थितियों पर विचार कर रहे हैं.

मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लग रहा है. पूर्व में किसी मित्र के साथ हुए मतभेद के चलते मित्रता में तनाव आता नजर आ रहा है है. समय अनुकूल है. इस रिश्ते को पुनः सुधारने का प्रयास करें. कुछ व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते है. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में बदल सकती है. कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है.

स्वास्थ्य: मौसम में आता हुआ बदलाव बीमार कर सकता हैं. अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से पहले से बेहतर हो रही है. किसी नए कार्य की सफलता अच्छे लाभ लेकर आ सकती हैं.

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं.

