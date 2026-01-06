scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 6 January 2026: व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 6 January 2026: कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में बदल सकती है. कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है. 

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला(Libra):-
Cards:- Six of cups 
किसी पुरानी बात के लेकर जीवन की कड़वी सच्चाई इस तरह सामने आ सकती है. जिसके बारे में आपको परेशानी आ सकती है. मामा पक्ष से अच्छा धन लाभ हो सकता है. सरकारी कामों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें. प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवन में सुख एवं दुःख में हमेशा संतुलन होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें. कि खुशी में अहंकारी न हो जाए और दुःख में अपना हौसला न खो दें. जीवन की पिछली घटनाओं से मिले सबक को लेकर आगे की स्थितियों पर विचार कर रहे हैं.

मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लग रहा है. पूर्व में किसी मित्र के साथ हुए मतभेद के चलते मित्रता में तनाव आता नजर आ रहा है है. समय अनुकूल है. इस रिश्ते को पुनः सुधारने का प्रयास करें. कुछ व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते है. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में बदल सकती है. कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है. 

स्वास्थ्य: मौसम में आता हुआ बदलाव बीमार कर सकता हैं. अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

ज्यादा क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, धन की आवक अच्छी रहेगी
किसी को पैसा उधार न दें, जरा सी चूक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे
पैसों को लेकर किसी से अनबन हो सकती है, अपने गुस्से पर काबू रखें
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, किसी से कर्ज ले सकते हैं

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से पहले से बेहतर हो रही है. किसी नए कार्य की सफलता अच्छे लाभ लेकर आ सकती हैं. 

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement