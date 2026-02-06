scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 6 February 2026: छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करें, सामने वाले पर आरोप लगाने से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 6 February 2026: मन की शांति और सुकून के लिए कार्य क्षेत्र से कुछ समय कहीं दूर जा सकते हैं.इस समय विचारों का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता नज़र आ सकता है.

तुला (Libra):

Cards: The High Priestess 

कार्यों में रुकावटें आ सकती   हैं.बार-बार कुछ परिस्थितियों का दोहराव मुसीबतें बढ़ा सकता है.इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकता है. मन की शांति और सुकून के लिए कार्य क्षेत्र से कुछ समय कहीं दूर जा सकते हैं.इस समय विचारों का झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता नज़र आ सकता है.

जल्द ही कुछ आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात हो सकती है.अपने व्यवहार में सरलता और सहजता लाने का प्रयास करें.कुछ नए बदलाव जीवन में आ सकते है.संपत्ति को लेकर तनाव बढ़ सकता है.किसी करीबी को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

कार्य की अधिकता परेशान कर सकती है.कुछ लोगों के बदला व्यवहार सामने आने से दुःखी हो सकते है.इस समय कुछ लोगों से नजदीकियों को लेकर विचार करेंगे.लोगों से गलत व्यवहार न करें.रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें.किसी की बातों में आकर सामने वाले पर आरोप न लगाएं.बिना सच जाने कोई भी प्रतिक्रिया न दे.

स्वास्थ्य: अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.चिकित्सक  कुछ समय आराम करने की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें.इससे लोगों की अपेक्षाओं बढ़ सकती है.

रिश्ते: अपने मित्रों को त्योहार पर उपहार देकर प्रसन्न होंगे.इससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

---- समाप्त ----
