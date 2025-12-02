Tula Tarot Rashifal 2 December 2025: संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है

तुला (Libra):-

Cards:- The World

जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन नजर आ रहे हैं. इस समय खुद को संतुलित करना सफलता की तरफ ले जाएगा. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. कार्यों को समय पर पूरा न कर पाना आपके लिए परेशानी बन सकता है. किसी सहयोगी की मदद लेना बेहतर रहेगा. जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकार करें. स्थितियों में आ रहा परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है. वैवाहिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का आगमन तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप मानसिक तनाव में है. तो कुछ समय स्थान परिवर्तन करना बेहतर रहेगा. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी की मदद ली जा सकती है.

व्यवसाय को शुरू करने के लिए मित्र से बात करेंगे. ससुराल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. उच्च अधिकारी की कड़वी बातों से मन आहत हो सकता है. हो सकता है, कि नौकरी में परिवर्तन का विचार बन रहा हो. किसी महत्वाकांक्षी परियोजना में कार्य करने का मौका प्राप्त हो सकता है. कार्यों में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है. अन्यथा आपको योजना से बाहर निकाला जा सकता है. इस बात की चेतावनी अधिकारी द्वारा प्राप्त होने से मन विचलित हो सकता है. संतान की उपलब्धि पर गर्वित होंगे. संतान की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना को सहमति दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान किसी गलत चीज का सेवन बीमार कर सकता है. कुछ समय विश्राम कर अपने स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति के बिजनेस से मिले धन का उपयोग संतान की उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं. आमदनी से अधिक खर्च न करें.

रिश्ते: आपकी उपलब्धियां से प्रभावित होकर आपके विरोधी आपके पक्ष में हो सकते हैं.

