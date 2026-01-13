आज 13 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वाले करियर व्यापार में संपर्क संवाद संवार पाएंगे, नए अवसरों की तलाश बढ़ेगी

तुला - जीवनशैली बेहतर बनी रहेगी. रचनामत्कता में सुधार आएगा. धैर्य से कार्य करेंगे. धर्म का पालन और सहजता बनाए रखेंगे. सृजन कार्य संवार पर रहेंगे. करियर व्यापार में संपर्क संवाद संवार पाएंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुडेंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बचत बैंकिंग में रुचि लेंगे. नवीन शुरूआत हो सकती है.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में पहल बनाए रखेंगे. नए अवसरों की तलाश बढ़ेगी. जिम्मेदार प्रभावित होंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. प्रतिभा और कौशल से जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. नवीन क्षेत्रों में जगह बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- धनार्जन में मददगार समय है. लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. लाभ विस्तार में तेजी बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में स्पष्टता रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता बनी रहेगी. प्रेम प्रयासों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा व संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. सभी का ख्याल रखेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. आधुनिकता बढ़ाएं. नवाचार रखें.

