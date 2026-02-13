आज 13 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: संबंधों का लाभ उठाएंगे, शुभ सूचनाएं पाएंगे

तुला - भाईचारा बल पाएगा. सहोदरों में आपसी विश्वास बढे़गा. वाणिज्य व्यापार में लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. परंपरागत विषयों में रुचि रहेगी. साहस पराक्रम के कार्य बनाएंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता रखेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें. योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से संबंध संवरेंगे. अधिकारियों से संवाद बढ़ाएंगे. कार्य़विस्तार पर जोर रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- हितलाभ संवरेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को तेजी दिखाएंगे. योजनाओं को पूरा करेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधने पर जोर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं पाएंगे.

प्रेम मैत्री- निजी विषय गति लेंगे. चर्चा लंबित रखने से बचेंगे. भेंटवार्ता पर फोकस रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग सहकार बढ़ेगा. समर्थन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 4 6 7

शुभ रंग : हीरे के समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठा बांटें. पहल बढ़ाएं.

