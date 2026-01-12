आज 12 जनवरी 2026 तुला राशिफल: भेंटवार्ता पर जोर रहेगा, रिश्तों का ध्यान रखेंगे

तुला - परिजनों से सहकार और सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. श्रेष्ठ कार्यों से जुडे रहेंगे. रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन बना रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संकोच दूर होगा. कार्य व्यापार संवार लेंगे. अनुबंधों के योग बनेंगे. नवाचार बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. मेहमानों का आगमन होगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में नई शुरूआत संभव है. बड़ों के निर्देश मानेंगे. कामकाज में स्थिति सुधार पर बनी रहेगी. पेशेवर प्रयासों में तेजी रखेंगे. विभिन्न कार्योंं में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.



धन संपत्ति- धनधान्य के मामले बढ़त पर रहेंगे. लाभ प्रतिशत में संवार रहेगा. सफलता का भाव बना रहेगा. अपेक्षित सफलता के संकेत हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में तेजी आएगी. निजी प्रयास सफल होंगे. मित्रता को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. करीबियों में प्रभाव रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मन के मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों में सक्रियता आएगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. भेंटवार्ता पर जोर रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत समस्याएं हल होंगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साज संवार रखें.

