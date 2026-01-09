scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वाले कामकाज पर फोकस बनाए रखें, लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं

Aaj ka Tula Rashifal 9 January 2026, Libra Horoscope Today: सूझबूझ से आगे बढ़ें.  स्वजनां का सहयोग रहेगा.  अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें.  करियर कारोबार सहज बना रहेगा.  दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.  आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - निवेश के प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.  धैर्य धर्म और रीति नीति से आगे बढ़ें. न्यायिक मामलों में दिखावा व चूक से बचें.  सूझबूझ से आगे बढ़ें.  स्वजनां का सहयोग रहेगा.  अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें.  करियर कारोबार सहज बना रहेगा.  दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.  आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे.  खर्च पर अंकुश बनाए रखें.  अफवाह में न आएं.  नीति नियम पर जोर दें. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस बनाए रखें.  कार्य व्यापार के लिए समय निकालें.  हल्की बातों अनदेखा करें. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे.  लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं.  व्यवसायिक सफलताएं सामान्य रहेंगी. 

धन संपत्ति- खर्च व निवेश पर जोर होगा.  बजट पर अंकुश बनाए रखें.  लेनदेन बढ़ाने का प्रयास रहेगा.  वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बनाए रखे.  योजना के अनुसार कार्य करें.  वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य रखें.  ठगी से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

Health and financial benefits for Libra today
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे, उन्नति के अवसर रहेंगे
करियर को आगे बढ़ाने का समय है, व्यापार में लाभ का योग है
तुला राशि वालों के आर्थिक मामले रहेंगे पक्ष में, दांपत्य जीवन रहेगा बहुत अच्छा
Tula rashi dhan lab ke yog ban rahe hain
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच बना रह सकता है.  चर्चा व व्यवहार में विनय विवेक दिखाएं.  भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें.  एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें.  रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है.  भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.  चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान दें.  रुटीन संवारें.  प्रबंधन बढ़ाएं.  मनोबल व विनम्रता बनाए रखें.  आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं.  तैयारी से आगे बढ़ें. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  दान बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement