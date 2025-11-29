scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 29 November 2025: सिंह राशि वालों का नए लोगों से होगा संपर्क, भविष्य में हो सकता है फायदा

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: ऐसी योजनाएं जो आर्थिक लाभ में मुनाफा लेकर आ रही हैं. उनको अच्छे से समझे. प्रेम सम्बन्धों में थोड़ा सजग रहे. अपनी भावनाओं का प्रदर्शन सभी के सामने न करें.

सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of cups

ऐसी योजना जो आपके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित हो सकती है. उसके बारे में पूरी जानकारी ले. भ्रमित करने वाली योजनाओं से दूर रहें. सही अवसर का चयन करें.  ऐसी योजनाएं जो आर्थिक लाभ में मुनाफा लेकर आ रही हैं. उनको अच्छे से समझे. प्रेम सम्बन्धों में थोड़ा सजग रहे. अपनी भावनाओं का प्रदर्शन सभी के सामने न करें. जब तक आप परिस्थितियों का सही तरह अवलोकन न कर लें. तब तक किसी भी कार्य में अपनी सहमति न दें. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं. लोगों की गलत हरकतों को नजरंदाज न करें. नए लोगों पर विश्वास  करने से पूर्व उन्हें अच्छे से समझ लें. जो स्थिति आज बहुत अनुकूल दिख रही हैं. निकट भविष्य में वो बिल्कुल विपरीत हो जाएं. भाग्य के भरोसे न रहे. अपने कार्य स्वयं के भरोसे पर पूरे करें. दूसरों पर निर्भर रहना परेशानी में डाल सकता है. सहयोगी से किसी बात पर बहस हो सकती है. परिवार के निजी मामलों में बाहर वालों की सलाह न मांगे. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य इस समय ठीक चल रहा है. व्यायाम और पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सुधार सकती है. किसी कार्य में कम पूंजी में अच्छा मुनाफा मिल सकता है. . 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपनी अनबन को खत्म कर सकते है.  कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
