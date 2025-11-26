Singh Tarot Rashifal 26 November 2025: सिंह राशि वालों को नौकरी में प्राप्त हो सकती है पदोन्नति, नई योजना पर कर सकते हैं काम

सिंह (Leo):-

Cards:- The Hanged Man

कार्यों की सफलता आपके धैर्य और शक्ति के साथ कार्यों को समय पर पूर्ण करने से प्राप्त हो सकेगी. इस बात को समझने हुए आलस्य और लापरवाही छोड़कर अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करें. विचारों में सकारात्मकता लाएं. नकारात्मक लोगों की संगत से खुद को प्रभावित न होने दें. यदि नए व्यवसाय की शुरुआत को लेकर संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है. तो इस संदेह को दूर करने कॉर्पस कर सकते है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में मन विचलित हो सकता हैं. इस समय कुछ आवश्यक लेकिन कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. इन निर्णयों को पूरी शांति से सोच समझकर लें. आगे के परिणाम इन निर्णयों पर आधारित हो सकते हैं. निर्णय को आगे बदलना संभव नहीं होगा. प्रिय के साथ रिश्तों में बढ़ता तनाव कार्य की अधिकता के कारण हो सकता हैं. कार्य से थोड़ा समय निकलकर अपने रिश्ते को देना चाहिए. किसी बड़े व्यक्ति की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने के कारण किसी अन्य शहर जाना पड़ सकता हैं. हो सकता हैं,कि इस समय एक बड़ी शल्य चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़ रही हो. सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट न करें. त्वरित निर्णय करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. धन का निवेश थोड़ा रुक कर करें. किसी नई योजना में धन को निवेशित करने से पहले योजना को समझ जरूर लें.

