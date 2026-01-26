scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 26 January 2026: मन में बेचैनी रहेगी, बेफिजूल के खर्चे न करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 26 January 2026: इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते है.किसी के साथ भी अपनी परेशानी को साझा न करना तनाव को बढ़ा देगा.बेफिजूल के खर्चे न करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards :The High Priestess
जीवन में मची हुई भाग दौड़ तनाव उत्पन्न कर सकती है.इस समय अध्यात्म की तरफ बढ़ते कदम मन में शांति का अनुभव करा सकते हैं.किसी विवाद के चलते लोगों से दूरी बना सकते हैं.प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता हैं.जिसके चलते सामने वाला काफी गुस्सा हो सकते हैं.इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते है.किसी के साथ भी अपनी परेशानी को साझा न करना तनाव को बढ़ा देगा.

अपने साथ जुड़ने का प्रयास धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करें.सामने वाले की कटु बातों से प्रभावित न हो.किसी भी तरह की गलत प्रतिक्रिया लोगों को आपके खिलाफ कर सकती है.लोगों की बातों में छिपे हुए अर्थों को समझें.वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप परेशान कर सकता हैं.कोशिश कर सामने वाले के किसी भी मंसूबे को पूरा न होने दें.बड़े कार्यों को करते समय व्यर्थ की बातों पर उलझना ठीक नहीं होता है.

स्वास्थ्य : पाचन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है. मन में बेचैनी और उद्गीनता के कारण आपको तनाव रह सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

नई नौकरी मिल सकती है,समय पर काम पूरा करेंगे
तनाव में ना पड़ें, जल्दबाजी से बचें
खाने पीने में बदलाव करें, सम्मान पाएंगे
पैसा वापस मिल सकता है,गलतियों से सबक लें
कागजातों को पढ़ेंगे, पैसा बचाएंगे

आर्थिक स्थिति : धन का अनावश्यक दुरुपयोग न करें. बेफिजूल के खर्चे न करें.

रिश्ते :पूर्व में घटित कुछ घटनाएं  जीवन में नए संबंध बनाने नही दे पा रही है.अतीत की यादों से बाहर निकले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement