scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 25 January 2026: तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है,विदेश यात्रा के योग हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 25 January 2026: कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी अपने कठोर व्यवहार के चलते परेशानी खड़ी कर सकता है.बार बार कार्यों में उसका हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
 Cards :- King of swords
साझेदार के साथ पैसों के लेकर अनबन हो सकती है.सामने वाला कुछ गलत कार्य कर सकता है.जिसके चलते इस साझेदारी को खत्म करने का निर्णय ले सकते है.किसी रिश्ते में चल रहे मतभेद को खत्म करने के लिए वक्त अनुकूल है.परिवार के मुखिया किसी नई संपत्ति को खरीदने के लिए योजना बना सकते है.नई नौकरी की तलाश पूरी होगी.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी अपने कठोर व्यवहार के चलते परेशानी खड़ी कर सकता है.बार बार कार्यों में उसका हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है.

इस समय कार्य क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.अधिकारी का पक्षपात पूर्ण रवैया वातावरण में राजनीति ला सकता है.विदेश यात्रा के योग बन सकते है.किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने से समाज सेवा के कार्यों में रुचि लेंगे.मतलबी लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर रखें.कुछ स्वार्थी लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते है.आस पास के वातावरण से सजग रहें.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें.खानपान को समय पर करें.गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें.

सम्बंधित ख़बरें

परेशानी में पड़ सकते हैं,भटकाव आ सकता है
भयभीत न हों. कार्य क्षेत्र में बेहतर करेंगे
नौकरी लग सकती है,चोट लगने की संभावना है
योजना बनाएंगे, धन की आवक बढ़ेगी
प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, सेहत का ध्यान रखेंगे

आर्थिक स्थिति:किसी नए घर को खरीदने की योजना बना सकते है.जमीन जायदाद के कार्यों में अपना हाथ आजमा सकते है.

रिश्ते :परिजनों के साथ बाहर घूमने जा सकते है.प्रिय की परिजनों से मुलाकात कराएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement