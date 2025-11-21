Singh Tarot Rashifal 21 November 2025: सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिल सकती है पदोन्नति, खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी

सिंह (Leo):-

जल्द ही आप अपनी किसी मनोकामना को पूरा होते देख सकते है. इस मनोकामना की पूर्ति के उपरांत थोड़ा विश्राम आवश्यक है. कुछ नई सोच लेकर आप किसी नए स्थान पर जा रहे सकते हैं. स्थान परिवर्तन के साथ ही आप अपने कार्य की प्रकृति में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं. आपको पूर्ण विश्वास हैं, कि आप नई जगह पर जाकर जल्द ही अपने आप को उस जगह के अनुसार ढाल लेंगे. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता हैं. परिवार में लंबे समय से किसी के विवाह को लेकर सभी लोग काफी चिंतित बने हुए हैं. अब स्थिति में परिवर्तन आता नजर आ रहा है. एक अच्छा विवाह प्रस्ताव सामने आने से सभी लोगों के मन में उम्मीद जाग सकती हैं. नई नौकरी की शुरुआत में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जो आप लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करते नजर आएंगे. इस व्यक्ति के साथ आप अपने संबंधों को में ऐसा जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं. ऐसा संभव हैं, कि आगे चलकर इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की जाए. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से अंगूठे में दर्द को लेकर परेशान हो रहे हैं. कार्य करते समय बार-बार उस दर्द का उठाना आपको परेशान कर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: माता-पिता के सहयोग से एक छोटे से घर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. इस घर में आप अपनी काफी जमा पूंजी लगा रहे हैं.

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी के साथ किसी ऐसी जगह पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं. जहां जाने की आपकी लंबे समय से इच्छा रही हो.

