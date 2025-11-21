scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 21 November 2025: सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिल सकती है पदोन्नति, खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: जो आप लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करते नजर आएंगे.  इस व्यक्ति के साथ आप अपने संबंधों को में ऐसा जुड़ाव अनुभव कर  सकते हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Four of wands

जल्द ही आप अपनी किसी मनोकामना को पूरा होते देख सकते है. इस मनोकामना की पूर्ति के उपरांत थोड़ा विश्राम आवश्यक है. कुछ नई सोच लेकर आप किसी नए स्थान पर जा रहे सकते हैं.  स्थान परिवर्तन के साथ ही आप अपने कार्य की प्रकृति में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं. आपको पूर्ण विश्वास हैं, कि आप नई जगह पर जाकर जल्द ही अपने आप को उस जगह के अनुसार ढाल लेंगे. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता हैं.  परिवार में लंबे समय से किसी के विवाह को लेकर सभी लोग काफी चिंतित बने हुए हैं. अब स्थिति में परिवर्तन आता नजर आ रहा है. एक अच्छा विवाह प्रस्ताव सामने आने से सभी लोगों के मन में उम्मीद जाग सकती हैं. नई नौकरी की शुरुआत में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जो आप लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहयोग करते नजर आएंगे.  इस व्यक्ति के साथ आप अपने संबंधों को में ऐसा जुड़ाव अनुभव कर  सकते हैं. ऐसा संभव हैं, कि आगे चलकर इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की जाए. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का प्रयास कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कुछ समय से अंगूठे में दर्द को लेकर परेशान हो रहे हैं. कार्य करते समय बार-बार उस दर्द का उठाना आपको परेशान कर सकता हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले आर्थिक चुनौतियों का करेंगे सामना, नए प्रेम संबंधों की होगी शुरुआत 
मिथुन राशि वाले उच्च अधिकारियों का पाएंगे साथ, सेहत का रखें खास ख्याल 
वृषभ राशि वाले समाज में पाएंगे मान-सम्मान, निवेश के क्षेत्र से रहें दूर 
मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, मानसिक-शारीरिक असहजता कर सकते हैं महसूस 
रणनीति बना कर चलेंगे, ईमानदारी का फल मिलेगा 

आर्थिक स्थिति: माता-पिता के सहयोग से एक छोटे से घर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. इस घर में आप अपनी काफी जमा पूंजी लगा रहे हैं. 

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी के साथ किसी ऐसी जगह पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं. जहां जाने की आपकी लंबे समय से इच्छा रही हो. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement