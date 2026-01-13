scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 13 January 2026: सोच समझकर खर्च करें,नए रिश्ते बन सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 13 January 2026: इस विवाद के चलते कार्यों में काफी अड़चन आ सकती हैं. सामने वाला ईर्ष्या के कारण किसी भी कार्य को सफलता के करीब तक नहीं जाने दे रहा है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Nine of Pentacles 
किसी महत्वाकांक्षा का पूरा न होना मन में कमी का एहसास करा सकता है.पूर्व में किए गए प्रयास का प्रतिफल मिल सकता हैं.किसी बड़े और प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात नई नौकरी दिला सकती है.किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है.इस विवाद के चलते कार्यों में काफी अड़चन आ सकती हैं. सामने वाला ईर्ष्या के कारण किसी भी कार्य को सफलता के करीब तक नहीं जाने दे रहा है.

इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें.विवाह के लिए आए प्रस्तावों में से किसी अच्छे प्रस्ताव पर सहमति दे सकते है.लोगों के व्यवहार में  मीनमेख निकालने वाले रवैए से  परिजन काफी परेशान हो सकते हैं.लोगों की कमियों का मजाक न उड़ाए.अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.कमजोरियों को दूर करे.उसको अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित न करें.इस समय मन को शांत करने का प्रयास करें.कुछ नए रिश्ते बन सकते है.

स्वास्थ्य:चोट लगने के कारण चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

खानपान पर नियंत्रण रखें, आर्थिक सहयोग ले सकते हैं
निरंतरता बनाए रखें, अतीत की यादें परेशान कर सकती हैं
सकारात्मक विचार करें, योजनाओं पर ध्यान दें
धैर्य और संयम बनाए रखें, प्राथमिकता तय करें.
बेवजह धन को दूसरों पर खर्च न करें, ईर्ष्या और द्वेष की भावना मन में न रखें

आर्थिक स्थिति: अपनी बचत पूंजी का सोच समझकर खर्च करें.

रिश्ते: परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं.ये समय सभी के लिए आनंदमय रहेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement