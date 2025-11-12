scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 12 November 2025: नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, धैर्य के साथ काम करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 12 November 2025: अपने कार्यों में जल्दबाजी और लापरवाही ना करें. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को करते समय आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Fool
अभी तक आप अपने कार्यों की सफलता से खुश नहीं हैं. जिस अपेक्षित सफलता की आप उम्मीद लगाए हुए हैं. उसके प्राप्त न होने से मन असंतुष्ट हो सकता है. अभी तक आपने गंभीरता से योजनाबद्ध होकर कार्यों को शुरू करने की कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए हैं. इस कारण आपके कार्यों में देरी के साथ अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है. अपने कार्यों में जल्दबाजी और लापरवाही ना करें. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को करते समय आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं.

स्वभाव के बचपने को अपने कार्य क्षेत्र में दाखिल न होने दें. हो सकता हैं, कि जल्दबाजी के चलते आप कोई ऐसी गलती कर दें. जिसका खामियाजा आपके कार्य की सफलता के साथ कार्य क्षेत्र में आपकी छवि पर भी पड़ जाए. इस समय कुछ बेहतर अवसर आपके सामने आ सकते हैं. कि किसी के साथ आपका प्रेम संबंध इस समय टूटने की कगार पर आ जाए. ऐसी स्थिति में अपनी व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों को अपने कार्यों के ऊपर हावी न होने दे. व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से आंखों से पानी निकालने की समस्या सामने आ रही है. घरेलू उपचार से समस्या का समाधान निकालने की जगह चिकित्सक से परामर्श लिया जा सकता है. 

आर्थिक स्थिति: एक चार पहिया वाहन को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए खरीदने की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: यदि आप सामने वाले को अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगे. तो वह आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा. 

