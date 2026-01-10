scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 10 January 2026: सिंह राशि वालों का बड़े फैसले से मन रहेगा उत्साहित, पैरों में रह सकता है दर्द

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 10 January 2026: कुछ समय से जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हैं. ये आपके धैर्य और संयम की परीक्षा हो सकती हैं. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाएं.

सिंह (Leo):-
Cards:- The World

विदेश यात्रा कर सकते हैं. भाग्योदय हो सकता है. ईश्वर पर विश्वास और अष्ट पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है. जल्द ही जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन आते दिखाई देंगे. कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे सुलझ सकती हैं. रुके हुए कार्यों में धीमी गति शुरू हो सकती है.  कुछ समय से जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हैं. ये आपके धैर्य और संयम की परीक्षा हो सकती हैं. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाएं. जल्द ही अच्छे बदलाव नजर आएंगे. कुछ कार्यों को पूरा करने में वक्त लग सकता है. जल्दबाजी न करें. थोड़ा संयम और धैर्य रखें. इन कार्यों से परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे. विश्वास रखें. विदेश से करीबी मित्र विवाह का अच्छा प्रस्ताव लेकर आ सकता है. रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करे. किसी कार्य की शुरुआत खराब हो सकती है. साझेदार के साथ अनबन हो सकती है. 

स्वास्थ्य: पैरों में काफी दर्द हो सकता है. चलने फिरने की कोशिश करें. चिकित्सक से परामर्श लें. 

पेट दर्द हो कता है, ऋण ले सकते हैं

आर्थिक स्थिति: एक बड़े अवसर की प्राप्ति होने से मन उत्साहित होगा.  इस अवसर का प्रतिफल एक अच्छे लाभ के रूप में प्राप्त  हो सकता हैं. 

रिश्ते: जो कुछ बीत चुका है. उसको याद करके दुःखी होना नहीं चाहिए. 

---- समाप्त ----
