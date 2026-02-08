Singh Tarot Rashifal 8 February 2026: ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा

सिंह (Leo):-

Cards:- The Chariot

इस समय किसी कठिन कार्य को सही तरीके से पूरा करने थोड़ा कठिनाई भरा अनुभव कर रहे है.हालांकि सामने वाला एक आसान तरीका सुझा रहा है.पर वो तरीका अनैतिक मार्ग पर ले जा सकता है.इस स्थिति में अच्छे या बुरे कार्य का चयन आपकी सोच और समझ पर निर्भर करता है.कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ व्यवहार काफी मित्रवत रहा सकता है.

फिर भी कुछ सहयोगी ईमानदारी और नम्र स्वभाव को लेकर ईर्ष्या कर सकते है.हो सकता है.आस पास के वातावरण से थोड़ा सचेत रहे.यदि कुछ भी कार्य गलत होता नजर आए.तो खुद से सुधार करने की जगह किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उस कार्य से अवगत कर देना चाहिए.किसी कार्य की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित महसूस कर रहे है.अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए.गलत लोग और बुरी संगत से दूर रहिए.किसी भी परिस्थिति में अपने मनोबल को कमजोर न पड़ने दे.ऐसे लोगों के साथ सम्बन्ध बनाएं.जो काफी प्रभावशाली और अच्छे व्यक्तित्व के हो.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है. उचित इलाज और नियमित दिनचर्या अपनाने से काफी मदद मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति : नए कार्य से काफी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है. चार पहिया वाहन खरीदी की भी योजना बन सकती है

रिश्ते : मनचाहे जीवनसाथी के साथ विवाह रिश्ते में बंधने जा रहे है.सब लोग इस खुशी को मना रहे है. चारों तरह उत्साह और उमंग की बरसात हो रही है.

---- समाप्त ----