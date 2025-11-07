scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 7 November 2025: सिंह राशि वालों के जीवन में आएगा नया बदलाव, अतीत की बातों से रहें दूर

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 7 November 2025: इस समय आप क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें.  आगे आ रही स्थितियों का सामना धैर्य और संयम के साथ कर अपने लिए सफलता के नए रास्ते खोलने का प्रयास कर सकते हैं. 

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Ten of swords

हो सकता है, कि कि चारों तरफ से कार्य क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए.  ऐसी स्थिति में खुद को मजबूती से खड़े रखना आवश्यक है.  लोगों की बातें परिस्थितियों के दिए हुए घावों  से आप खुद को नि:सहाय मान सकते हैं.  इस समय आपके जीवन में आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए.  धोखा देने वालों पर क्रोध करने से अपनी पराजय को जीत में नहीं बदल सकते. बल्कि इसके चलते आपका मानसिक तनाव और बढ़ा सकता है.  इस समय नई साथी के तलाश करें और  नए विश्वास उत्पन्न करें. साथ ही स्वयं के भीतर जाकर और स्वयं से प्रश्न पूछ कर अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करें.  कुछ नए बदलाव जीवन में आते नजर आ रहे हैं. इन बदलावों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ने का प्रयास आपके लिए बेहतर रहेगा.  अतीत की बातों को जितना जल्दी भुलाकर आगे बढ़ेंगे. वो  आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा.  इस समय आप क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें.  आगे आ रही स्थितियों का सामना धैर्य और संयम के साथ कर अपने लिए सफलता के नए रास्ते खोलने का प्रयास कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कई बार हम कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करते हैं . और सोचते हैं, कि समय के साथ इन पर काबू पाया जा सकेगा.  लेकिन कभी-कभी स्थिति अचानक से गंभीर हो जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को आर्थिक कार्यों में संघर्षों का करना पड़ेगा सामना, व्यवहार में आएगा चिडचिडाहटपन 
मिथुन राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, उच्चपद मिलने की बन रही है संभावना 
वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकती है उन्नति, हर समस्या का मिलेगा समाधान 
मेष राशि वाले सही अवसरों का उठाएंगे लाभ, सहयोगी की मिलेगी मदद 
मेष राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, साथ ही वेतन में मिलेगी बढ़ोतरी 

आर्थिक स्थिति: यदि आप अपने आर्थिक पहलुओं को आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं . और कार्य क्षेत्र में मिलने वाली आर्थिक योजनाओं को लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.  तो किसी अच्छे आर्थिक सलाहकार से मदद ले सकते हैं. 

रिश्ते: कभी-कभी रिश्तेदारों का आपके आसपास रहना आपको परेशानियों से दूर रखने के लिए अच्छा साबित होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement