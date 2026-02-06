scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 6 February 2026: धन निवेश न करें, पहले पूरी जानकारी लेना चाहिए

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 6 February 2026: खुलकर सामने वाले को अपनी सोच बताएं.बदले की भावना से किसी कार्य को न करें.दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करें.रिश्तों में पारदर्शिता बनाएं.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Five of swords 
किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई कार्य न करें.कार्य क्षेत्र में मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाने की कोशिश स्थाई प्रभाव डाल सकती है. आसान रास्ते आगे चलकर बड़ी मुश्किल में डाल सकते है.प्रिय से कोई बात छुपा सकते है.जिसके कारण सामने वाले से खुलकर बातचीत नहीं कर रहे है.राजनीति में कदम बढ़ा सकते है.किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मित्रता राजनीति में किसी अच्छे पद तक ले जा सकती है. कार्यों को अनैतिक साधनों से पूरा न करें.सही समय पर सही निर्णय लें.

जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्तु का लालच आपको अनैतिक रास्तों पर ढकेल सकता है.इस स्थिति से बचकर रहें.दूसरों के कार्यों में बेवजह दखल न दें.जीवनसाथी के अतीत की बातों को लेकर परेशान हो सकते है.सामने वाले पर किसी व्यक्ति को लेकर शक कर सकते है.जिससे दोनों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है.अतिविश्वास कभी कभी धोखा दे सकता है.अतिवादी विचारों से दूर रहें.कार्यों को समय रहते पूरा करें.किसी दूसरे की सीमा में प्रवेश न करें.चाहे कार्य क्षेत्र की हो या किसी की भावनाओं की.लोगों की भावनाओं को आहत न करें.यदि किसी का साथ पसंद नहीं है.तो उसको अपमानित न करें.खुलकर सामने वाले को अपनी सोच बताएं.बदले की भावना से किसी कार्य को न करें.दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करें.रिश्तों में पारदर्शिता बनाएं.

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा खानपान बीमार कर सकता है.लगातार बैठकर कार्य करने से पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: ज्यादा लाभ के लालच में किसी योजना में धन निवेश न करें.पहले पूरी जानकारी लेना चाहिए.

रिश्ते: प्रिय का बदलता स्वभाव रिश्ते के खत्म होने की वजह बन सकता है.सामने वाला आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने लग सकता है.

---- समाप्त ----
