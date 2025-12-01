Singh Tarot Rashifal 1 December 2025: अटके हुए कार्य पूरे होंगे, आमदनी से अधिक खर्च न करें

सिंह (Leo):-

Cards:- Nine of swords

कार्य को लेकर दुविधा हो सकती है.नए लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें. रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.परिवार में संपत्ति को लेकर समझौते हो सकते हैं. इस समय विकट परिस्थिति में छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान दे सकती है.समय पर निर्णय लेने का प्रयास करें. धैर्य और संयम जीवन में बनाए रखें. बिना प्रयास किए समस्या का समाधान मिलना चमत्कार की तरह होगा. दूसरों की बातों में आकर अपनों से विवाद ना करें.नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. स्थिति कैसी भी हो अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखें.कार्य को पूरा करने के लिए किसी सहयोगी की मदद ले सकते हैं .अटके हुए कार्य पूरे होंगे .यदि सामने अंधकार नज़र आ रहा है .तो घबराने की जगह धैर्य से बाहर निकलने का प्रयास करें.बिना बात के मन में तनाव न लाएं.क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रहेगी. आमदनी से अधिक खर्च न करें.

रिश्ते: पति-पत्नी के मध्य संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है.परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे.



