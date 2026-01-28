आज 28 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी, जानें अपना लकी नंबर

सिंह - चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ और प्रबंधन के प्रयासों को बल देंगे. सहकार एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताए बेहतर रहेंगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अपेक्षित लाभ बने रहेंगे. विभिन्न मामलों में संकल्पशीलता बढ़ेगी. कार्यशक्ति को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में गति आएगी. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति को बढ़ाने में सफल होंगे. पैतृक कार्य पर फोकस रखेंगे. समन्वय से काम लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. प्रशासकीय विषयों में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास और सहजता बढे़गी. मित्रों व सहयोगियों का ध्यान रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संतुलन व समर्थन का भाव बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का प्रयोग करें. वचन निभाएं.

---- समाप्त ----