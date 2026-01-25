scorecardresearch
 
आज 25 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, प्रयास मिलेजुले रहेगे

Aaj ka Singh Rashifal 25 January 2026, Leo Horoscope Today: करियर में अतिरिक्त सावधानी बरतें. बड़ों की आज्ञा का पालन करेकं. कार्य व्यापार में दबाव अनुभव करेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेगे.

सिंह - समय मिश्रित स्थितियों का संकेतक है. धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ें. विविध कार्योंं में सावधानी रखें. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. तार्किकता बनाए रहेंगे. नियमों व योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अतिरिक्त सावधानी बरतें. बड़ों की आज्ञा का पालन करेकं. कार्य व्यापार में दबाव अनुभव करेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. प्रयास मिलेजुले रहेगे. लेनदेन में सजगता दिखाएं. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष औसत रहेगा. सूझबूझ से खर्च करें. साझीदारी में सहजता रहेगी. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें. अधिकांश मामलों में रुटीन परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक माहौल सहज बनाए रखें. संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं. अपनों से सामंजस्य बनाए रहें. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे. मित्रों के साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल और उत्साह बढ़ाकर रखें.
 शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. अनियमितता से बचें.

