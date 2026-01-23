scorecardresearch
 
आज 23 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: संबंधों में सहजता रहेगी, नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा

Aaj ka Singh Rashifal 23 January 2026, Leo Horoscope Today: मामले लंबित रखने से बचें.साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी.नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.

leo horoscope

सिंह - निजीजीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी.कामकाज में स्थिरता और धैर्य से आगे बढ़ेंगे.साख सम्मान बना रहेगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सात्विकता बनाए रहें.सामंजस्य पर जोर देंंगे.सोच विचारकर निर्णय लेंगे.सेहत का ख्याल रखेंगे.निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा.कार्ययोजनाएं गति पाएंगी.मामले लंबित रखने से बचें.साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी.नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.

 नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.कामकाज में वृद्धि होगी.आवश्यक कार्योंं को गति देंगे.साझीदारी को बल मिलेगा.विभिन्न प्रयासों को गति मिलेगी.पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.


धन संपत्ति- धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे.जिद और अंहकार त्यागें.पेशेवरता पर जोर बना रहेगा.टीम वर्क में बेहतर रहेंगे.औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.उद्योग व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबी अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.अपनों को दिया वचन निभाएंगे.परिवार में समय देंगे.बड़प्पन बनाए रखेंगे.दाम्पत्य में सुख बढे़गा.मन के मामले संवार पर बने रहेंगे.रिश्तों में मजबूती आएगी.प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे.निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा.मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले बेहतर बनाए रहेंगे.उत्साह से कार्य करेंगे.अनुकूलन बढ़ेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.खानपान में सात्विकता बढ़ाएं.व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 7
शुभ रंग : गहरा गुलाबी
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.विनम्रता बढ़ाएं.

