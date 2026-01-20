scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 20 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: मंगलवार के दिन सिंह राशि वाले ठगों व धूर्तों से दूरी बनाएं, अपनों की नादानियों को अनदेखा करें

Aaj ka Singh Rashifal 20 January 2026, Leo Horoscope Today: अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - योजना के अनुरूप प्रदर्शन और परिश्रम से उचित मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें. अतिउत्साह न दिखाएं. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेने से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा़क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. सहज बने रहें. कौशल संवारेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बजट पर फोकस बना रहेगा. ठगों व धूर्तों से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निवेश पर अंकुश रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Singh rashi today prediction with auspicious color red
सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
प्रेम संबंधों पर ध्यान देंगे, बड़प्पन से काम लेंगे
सिंह: धन लाभ का योग है, क्रोध की वजह से काम ना बिगड़ने दें
lion zodiac health and wealth forecast today
सिंह राशि: आज स्वास्थ्य और धन लाभ का योग
रुटीन संवारेंगे, वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहें. अपनों की नादानियों को अनदेखा करें. वाणी व्यवहार पर अंकुश बनाए रखें. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. आत्मानियंत्रण बढ़ाएं. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. प्रेम संबंधों में सहजता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बनाए रखें. बहस से बचें. सजगता बनाए रहें. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. मनोबल पर जोर दें. जोखिम न लें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. तर्क रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement