आज 19 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले मान सम्मान बनाए रखेंगे, करें इस रंग का इस्तेमाल

सिंह - आधुनिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. इच्छित अवसरों को लाभ में बदल सकेंगे. रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस रखेंगे. साहस पराक्रम से सभी ़क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. रिश्ते बेहतर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. विविध मामले सहज बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों का साथ सहयोग बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. कामकाज उम्मीद से अच्छा बना रहेगा. करियर कारोबार में शुभता बढ़ेगी.
धन संपत्ति- व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा. सहजता व सतर्कता बढ़ाकर रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन रहेगा. प्रभाव में वृद्धि होगी.
प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. सरलता सौम्यता और भव्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. समय पर महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच रहें. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. विनम्रता व स्वाभिमान बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्य करेंगे. स्पष्टता बढ़ेगी. स्वास्थ्य बेहतर होगा.
शुभ अंक : 1 और 9
शुभ रंग : ब्राइट पिंक
आज का उपाय : पितृजन का स्मरण पूजन एवं विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. मातृशक्ति का आदर सम्मान बनाए रखें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. रुटीन संवारें.