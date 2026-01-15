scorecardresearch
 
आज 15 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि वाले वाणिज्यिक प्रयासों में पाएंगे सुधार, सुखद पलों को साझा करेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 15 January 2026, Leo Horoscope Today: करियर व्यापार में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

सिंह - पारिवारिक संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में प्रबंधन संवार पाएगा. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहजता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- आवेश में नहीं आएं. करियर व्यापार में सफल होंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चाओं में उतावले न हों. जल्दी में फैसले न लें. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. घर में सुविधाएं बढ़ेंगी. लेनदेन में अनुशासन रखें. बड़प्पन की सोच बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों की बातों के अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडें़. घर से करीबी बढे़गी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता व निजता बढ़ेगी. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

